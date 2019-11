Les Islanders gagnent le match des lève-tôt

À l’intérieur du Eastlink Centre rempli de jeunes partisans, les Islanders ont frappé de bonne heure, mercredi à Charlottetown, pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 5 à 3, dans un duel ayant commencé à 10 h du matin (9 h à l’heure du Québec).

Pour cette partie dédiée aux élèves du secteur, les favoris locaux ont marqué les deux buts de la première période, qui ont été l’œuvre de Brett Budgell et de Liam Payton. Au retour du vestiaire, Noah Laaouan, Cédric Desruisseaux et Xavier Bernard ont permis aux vainqueurs de prendre une avance de quatre buts. Matthew Welsh a repoussé 37 tirs.

La formation de l’Île-du-Prince-Édouard a remporté 14 de ses 25 matchs jusqu’ici.

Nathan Légaré, Thomas Ethier et Gabriel Proulx ont compté dans une cause perdante. Dakota Lund-Cornish a été cloué au banc après avoir cédé cinq fois en 20 lancers. Lucas Fitzpatrick a pris le relais au milieu de l’affrontement et a bloqué les 15 rondelles dirigées vers lui.