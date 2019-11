Échange en vue à Buffalo

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Jason Botterill, a mentionné mardi qu’il envisageait d’effectuer un échange pour acquérir un joueur d’avant.

L’attaque de l’équipe est décimée. Kyle Okposo est aux prises avec une autre commotion cérébrale, Vladimir Sobotka est sur la touche pour au moins quatre semaines et Tage Thompson, pour trois semaines minimum, tandis que Marcus Johansson et Johan Larsson doivent revenir sous peu. Six joueurs du club-école sont aussi blessés, dont deux qui ont des contrats de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Avec le retour de Zach Bogosian, Buffalo compte sur neuf arrières de la LNH. C’est là que le directeur général pourrait piger pour se renforcer en attaque.

«Nous continuons de voir s’il y a un mariage avec une autre équipe afin d’ajouter un attaquant à notre groupe, mais nous aimons la façon dont nous avons construit notre défensive dans les dernières années», a précisé Botterill sur le site internet de l’équipe.

«Si nous enlevons un joueur d’ici, il faut être certain que cela aidera notre équipe», a-t-il ajouté.

(Dans la vidéo ci-dessus, voyez le combat de Jack Eichel, qui a exprimé sa frustration en s’en prenant sans raison à un joueur du Wild, mardi soir)