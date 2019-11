Babock va se retrouver un job, «s’il le veut»

Claude Julien ne semble pas inquiet pour Mike Babcock.

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a commenté le congédiement de son homologue des Maple Leafs de Toronto, mercredi, avant le match de ses ouailles contre les Sénateurs à Ottawa.

«Entre entraîneurs, on se soutient beaucoup, a dit Julien en mêlée de presse. Ce n’est pas un boulot qui est facile. On sait tous que Mike Babcock a fait ses preuves, à tous les niveaux, et a gagné à tous les niveaux aussi.»

«C’est un bon entraîneur qui risque, s’il le veut, de se trouver du travail assez rapidement.» - Claude Julien

En 2014, Julien a pu travailler sous les ordres Babcock dans la conquête de l’or canadien au tournoi de hockey des Jeux olympiques d’hiver 2014 de Sotchi, en Russie.