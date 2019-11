Les Remparts en manque de soldats

La liste des blessés continue de s’allonger chez les Remparts de Québec. À l’entraînement de mardi matin, six joueurs réguliers manquaient à l’appel, tandis que deux autres évoluaient avec un chandail vert.

«Ça commence à peser lourd», avouait l’entraîneur Patrick Roy.

Le plus récent ajout à la liste des blessés des Diables rouges, et non le moindre, est le capitaine de l’équipe, Félix Bibeau.

Victime d’un coup de bâton au poignet de la part de Thomas Pelletier dimanche, à Chicoutimi, le vétéran de 20 ans représente un cas douteux pour les matchs de la fin de semaine. La bonne nouvelle dans son cas est qu’il n’a pas subi de fracture.

Pelletier a quant à lui été réprimandé mardi, se voyant décerner deux matchs de suspension pour ce geste.

Nicolas Savoie, Aleksei Sergeev, Dylan Schives, Charles Truchon et Jacob Melanson brillaient également par leur absence mardi matin, tandis qu’Édouard Cournoyer et Gabriel Montreuil portaient du vert, interdisant tout contact.

Les cas de Savoie, Schives, Montreuil et Truchon seront réévalués quotidiennement, tandis que Sergeev, Melanson et Cournoyer ne sont pas encore prêts à revenir au jeu.

Séquence difficile

«Les blessures nous affectent beaucoup présentement, a déploré Roy. Je ne me rappelle pas d’avoir vu autant de blessures. Après 23 matchs, on est rendus à entre 60 et 70 matchs ratés pour cause de blessures. C’est du stock! En même temps, ça permet à d’autres de prendre la relève et de se développer, ce qui est notre objectif en tant qu’équipe. On joue aussi pour ,500, et si on m’avait dit qu’on aurait ce dossier à la mi-novembre, je l’aurais pris.»

Il n’existe assurément pas de bons moments pour avoir autant de joueurs réguliers à l’infirmerie, mais disons que, pour les Remparts, ce n’est vraiment pas le bon moment.

L’équipe traverse actuellement une séquence difficile, ayant perdu ses cinq derniers matchs, dont les trois du week-end dernier lors desquels ils ont combiné une fiche de sept buts marqués contre 21 accordés.

L’entraîneur des Diables rouges a d’ailleurs regroupé ses joueurs au centre de la patinoire du Pavillon de la jeunesse pendant une dizaine de minutes, mardi matin, afin de remettre les pendules à l’heure.

« La seule manière de bâtir la confiance, c’est de faire les bonnes choses sur la patinoire. Un moment donné, on va en gagner un, puis deux, et on va se mettre à marquer des buts et à bien jouer défensivement. On continue de travailler sur certaines facettes de notre jeu qu’on veut améliorer», ajoute l’entraîneur, qui croit que son équipe manque de cohésion en attaque en ce moment en plus d’éprouver des difficultés à sortir la rondelle de son territoire.

- Tommy Luneau s’est aussi entraîné avec un chandail vert mardi matin, lui qui a subi une commotion cérébrale dans un match junior AAA avec le Titan de Princeville. Rappelons que l’attaquant continue de s’entraîner avec les Diables rouges même s’il a été prêté au niveau AAA.