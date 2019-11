Draisaitl pourchasse Gretzky et Lemieux

S’il continue de produire au même rythme, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl terminera la saison avec 160 points et réalisera un fait d’armes uniquement accompli par Wayne Gretzky et Mario Lemieux jusqu’ici.

Le patineur allemand mène le circuit Bettman avec 43 points en 22 rencontres cette saison, ayant fait bouger les cordages 16 fois. Grâce à ses exploits et à ceux du capitaine Connor McDavid (40 points), l’équipe albertaine s’est hissée au sommet de la section Pacifique.

Et elle pourrait bien y demeurer si les deux hommes poursuivent leur bon travail. Dans le cas de Draisaitl, il n’aura aucune difficulté à surpasser sa récolte de 105 points de 2018-2019 s’il garde la même cadence et évite les blessures.

Gretzky et Lemieux ont fracassé la marque des 160 points neuf et six fois, respectivement. Le numéro 99 a d’ailleurs réussi à surpasser le total de 200 à quatre occasions, notamment en 1985-1986, saison durant laquelle il avait obtenu 52 buts et 163 mentions d’aide pour 215 points.

Pour sa part, Lemieux a bien failli atteindre le plateau des 200, car en 1988-1989, il s’était arrêté à 199 points.