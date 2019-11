CH: les Blue Jackets n’ont pas oublié...

Il y a une semaine, les Canadiens de Montréal ont eu toute la misère du monde à vaincre les Blue Jackets de Columbus. Cette fois, la formation de l’Ohio voudra une conclusion différente alors que les deux équipes s’affrontent à nouveau, au Nationwide Arena, mardi soir.

Il aura fallu un but de Tomas Tatar avec une minute à faire au temps réglementaire et un filet en tirs de barrage de Jonathan Drouin pour que le CH puisse mettre la main sur les précieux deux points au classement.

Si Tatar sera encore une fois présent, ce ne sera pas le cas de Drouin (à voir dans la vidéo ci-dessus), qui a subi la veille une intervention chirurgicale à un poignet. Il sera absent de six à huit semaines. De son côté, Paul Byron (genou) manquera également à l’appel. Il est sur la touche de quatre à six semaines.

Mais le CH est bien positionné au classement, étant deuxième dans la section Atlantique, avec une récolte de 26 points en 20 matchs, à trois points du sommet détenus par les Bruins de Boston.

De leur côté, les «Jackets», sont septièmes au classement de la section Métropolitaine, en raison de 18 points; le même nombre que les Rangers de New York et les Devils du New Jersey.

Joonas Korpisalo devrait être devant le filet des Blue Jackets. Il devrait faire face à Carey Price.