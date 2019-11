Un contrat et de nouvelles possibilités pour Yuli Gurriel

Les Astros de Houston ont accordé lundi un contrat d’un an et de 8,3 millions $ au joueur de premier but Yuli Gurriel, lundi.

Selon le quotidien USA Today, l’entente prévoit des bonis totalisant 250 000 $. Conséquemment, Gurriel pourrait profiter du marché de l’autonomie l’an prochain. Cette année, il était admissible à l’arbitrage salarial.

L’athlète de 35 ans a disputé sa quatrième saison dans le baseball majeur en 2019, aidant les siens à atteindre la Série mondiale. Pendant le calendrier régulier, il a conservé une moyenne au bâton de ,298, claquant 31 circuits et produisant 104 points. Au cours des rencontres éliminatoires, il a cogné deux longues balles et fait marquer 13 points en 18 parties.

En carrière, le Cubain a joué 455 matchs au sein des grandes ligues, frappant 65 coups de quatre buts et faisant compter 279 points.