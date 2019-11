Mike Babcock ne se défile pas

Même si les Maple Leafs de Toronto traversent des moments difficiles, et que les médias le questionnent sans détour sur sa sécurité d’emploi, l’entraîneur-chef Mike Babcock ne semble pas ébranlé dans sa confiance.

Interrogé sur son avenir à la barre de l’équipe, lundi, en marge de l’entraînement des Leafs, Babcock ne s’est pas défilé devant les journalistes.

«Je suis dans une bonne période présentement dans ma vie. Si mes enfants étaient jeunes, je n’aurais jamais été entraîneur à Toronto. [...] Je ferai mon travail le mieux possible et aussi longtemps que je peux. J’ai toujours misé sur Mike Babcock et je vais continuer de le faire.»

En date de lundi, les Maple Leafs occupaient le 10e rang de l’Association de l’Est. Ils ont conservé une fiche de 3-5-2 à leurs 10 derniers matchs.

Ils ont concédé au moins quatre buts à leurs quatre dernières sorties et se classent au 30e échelon de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le nombre de buts accordés. Seuls les Red Wings de Detroit font pire qu’eux à ce chapitre.