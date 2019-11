Impact: une transaction en vue?

Le repêchage d’expansion de la MLS aura lieu le 19 novembre alors que les clubs d’expansion de Miami et de Nashville pourront sélectionner cinq joueurs à travers le circuit Garber.

Du côté de l’Impact, la formation montréalaise a annoncé il y a quelques jours l’identité des 12 joueurs, dont Ignacio Piatti, Samuel Piette et Ballou Tabla, notamment, qui étaient protégés.

Ne manquez pas la présentation officielle du nouvel entraîneur-chef de l'Impact, Thierry Henry, dès 11h.

Sur cette liste figure également le nom du défenseur Daniel Lovitz. Toutefois, même s’il ne peut être sélectionné lors du repêchage d’expansion, l’Américain devrait cependant poursuivre sa carrière ailleurs.

«C’est un secret de Polichinelle, il ne continuera pas avec l’Impact, il s’en va, à 99 %, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Frédéric Lord, lundi, lors de l’émission Les Partants. On parle de plus en plus de lui à Nashville. L’équipe d’expansion serait intéressée à Daniel Lovitz.

«Est-ce qu’on verra une transaction? L’équipe en a même fait une tradition en quelque sort dans les repêchages d’expansion. L’Impact joue ses cartes pour aller chercher des joueurs des autres équipes. Ça pourrait être un levier intéressant. [...] En même temps, d’autres équipes sont intéressées.»

De plus, le nom d’Evan Bush ne figure pas sur cette liste de protections, contrairement à l’autre gardien de l’équipe, Clément Diop.

«À mon avis tu ne peux pas garder et Bush et Diop, car tu te magasines une controverse de gardiens de but qui n’est pas nécessaire cette saison, a continué Lord. Clément Diop va coûter moins cher. Et en ce sens là, il va falloir envoyer Evan Bush sous d’autres cieux. C’est dommage, car Evan était un visage connu et un gars qui était irréprochable dans sa préparation.»

