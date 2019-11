La fête se poursuit chez les Ravens

Le quart-arrière Lamar Jackson a été sans pitié pour les Texans de Houston, dimanche, décochant quatre passes de touché pour mener les Ravens de Baltimore vers une victoire écrasante de 41 à 7 au Maryland.

Ayant amassé 308 verges en attaque, Jackson a repéré Mark Ingram deux fois dans la zone payante pour les Ravens (8-2), qui ont gagné leurs six derniers duels. Mark Andrews et Seth Roberts ont également inscrit un majeur par la voie aérienne. Au sol, Gus Edwards s’est illustré avec 112 verges et un touché.

Carlos Hyde a couru 41 verges pour offrir six points aux Texans (6-4). Le pivot Deshaun Watson s’est contenté de 169 verges, en plus de commettre une interception.

Baltimore demeure au sommet de la section Nord de l’Association américaine.

Lamar Jackson a seulement 22 ans.



Seul Jim Brown a gagné le titre de MVP de la NFL à 22 ans ou moins (21 et 22 ans en 1957 et 1958)



Les Lions sont la proie de Dak Prescott

À Detroit, Dak Prescott a livré toute une performance en totalisant 444 verges et trois touchés, aidant les Cowboys de Dallas à vaincre les Lions 35 à 27.

Prescott a réussi 29 de ses 46 passes pour permettre aux Cowboys (6-4) de demeurer au sommet de la section Est de la Nationale. Randall Cobb a bien fait avec 115 verges et un touché en quatre réceptions. Tony Pollard et Ezekiel

Elliott ont été les autres cibles du pivot à l’intérieur du territoire ennemi. Le second d’entre eux a également franchi la ligne des buts à l’aide d’une faufilade. Michael Gallup s’est distingué en accumulant 148 verges en neuf attrapés.

Pour les Lions (3-6-1), Jeff Driskel a rejoint Marvin Jones pour le majeur à deux occasions.

Autre désastre chez les Broncos

À Minneapolis, les Broncos de Denver se sont de nouveau écroulés en fin de partie pour s’incliner 27 à 23 devant les Vikings du Minnesota.

En avance 20 à 3 à un certain moment du match, les visiteurs ont accordé 20 points au cours des 15 dernières minutes. Dalvin Cook a capté un ballon pour réduire la priorité des Broncos (3-7) à 10 points, avant que Stefon Diggs ne resserre l’écart à un placement de différence grâce à un touché aérien de 54 verges. Kirk Cousins a couronné la poussée des siens en repérant Kyle Rudolph sur une distance de 32 verges.

Diggs a obtenu 121 verges par la passe pour les Vikings (8-3), deuxièmes de la division Nord de la Nationale derrière les Packers de Green Bay.

Cette saison, Denver a encaissé quatre revers après avoir échappé l’avance au quatrième quart.

Autres résultats

Dans les autres affrontements de la NFL présentés en début d’après-midi, les Colts ont gâché le retour au jeu du quart des Jaguars de Jacksonville Nick Foles en l’emportant 33 à 13 à Indianapolis. À Charlotte, les Falcons d’Atlanta ont signé un deuxième gain de suite en malmenant les Panthers de la Caroline 29 à 3.

Au FedEx Field, les Jets de New York ont profité des quatre passes de touché de Sam Darnold pour marteler les Redskins de Washington 34 à 17 devant une foule mécontente. Du côté de Tampa, le vétéran des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a mené son club vers un triomphe de 34 à 17 face aux Buccaneers grâce à trois relais pour des majeurs.

Enfin, les Bills de Buffalo ont vu le quart Josh Allen totaliser quatre touchés, incluant un par la course, dans un gain de 37 à 20 contre les Dolphins de Miami.