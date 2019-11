Jack Eichel: une première en plus de neuf ans

En inscrivant les quatre buts des siens dans un gain de 4 à 2 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, samedi, l’attaquant des Sabres de Buffalo Jack Eichel a accompli un fait d’armes que personne de son équipe n’avait réalisé depuis plus de neuf ans.

Le capitaine de la formation de l’État de New York est devenu le septième hockeyeur de l’histoire de la concession à marquer quatre buts dans une rencontre du calendrier régulier.

Le dernier ayant réussi l’exploit était Thomas Vanek, qui s’était aussi exécuté face aux «Sens» le 10 avril 2010.

Richard Martin a de son côté obtenu quatre filets dans autant de rencontres. Chez les Sabres, il devance Dave Andreychuk et Alexander Mogilny, qui revendiquent trois et deux parties respectivement. L’ancien entraîneur Lindy Ruff et Miroslav Satan sont les autres auteurs de matchs d’au moins quatre buts à Buffalo.

Eichel a permis aux siens de freiner une séquence de six revers. Il a totalisé 23 points, dont 12 buts, en 19 sorties cette saison.