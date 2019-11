Cale Makar rejoint Nicklas Lidstrom et Bobby Orr

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar impressionne de nombreux partisans et observateurs à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey.

L'arrière de 21 ans a rejoint Nicklas Lidstrom (1991-1992), Bobby Orr (1966-1967) et Hap Day (1924-1925) comme seuls défenseurs de l'histoire à atteindre le plateau des 20 points en premier chez les recrues.

Encore plus impressionnant, Orr avait produit son 20e point à son 33e match et Lidstrom à sa 22e rencontre. Makar, lui, l'a fait à son 20e affrontement.

Ses exploits ont également constitué l’occasion de rappeler une page d’histoire de la concession autrefois située à Québec puisqu'il est devenu la sixième recrue la plus rapide à atteindre cette marque avec l’organisation.

À l’époque des Nordiques, Réal Cloutier avait eu besoin de seulement 15 parties pour obtenir 20 points à ses débuts dans le circuit en 1979-1980; toutefois, celui-ci était en fait un vétéran qui avait joué avec le club fleurdelisé lorsqu’il faisait partie de l’Association mondiale de hockey.

Les frères Peter, Marian et Anton Stastny ont mis respectivement 16, 17 et 18 rencontres pour totaliser 20 points à leur première campagne. Joe Sakic (17) a été l’autre joueur qui a connu un départ plus étincelant que celui de Makar.

Derrière le défenseur de l’Avalanche, il y a certains noms connus des supporteurs des anciens Nordiques, dont Andrei Kovalenko (21), Dale Hunter (23) et Valeri Kamensky (23).

Voyez dans la vidéo ci-dessus la superbe passe de Cale Makar qui lui a permis d'atteindre le plateau des 20 points.