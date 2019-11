P.K. Subban: une raison de vivre

Pour Loïc Bydal, P.K. Subban est plus qu’un joueur de hockey, il est sa raison de vivre. Au cours des années, les deux ont développé une chimie inébranlable. Chaque fois que P.K. est en ville, il a un arrêt obligatoire à faire.

«Il est l’un des premiers enfants que j’ai rencontré à l’hôpital et j’ai continué de garder une bonne relation avec lui, je passe le voir chaque fois que je suis en ville.»

Loïc, 16 ans, est atteint du syndrome de Morquio, maladie génétique très rare qui ralentit sa croissance. Au Québec, moins de 45 personnes sont touchées par la maladie.

Comme son idole, Loïc est unique et c’est ce qui le rend plus fort. C’est pourquoi les deux amis s’entendent si bien.

Le défenseur est bien conscient du bien que lui procure le jeune homme : «Loïc est un bon garçon. C’est toujours plaisant de le voir, parce qu’il a beaucoup d’énergie, peu importe son état ou sa situation.»

Ça fait maintenant neuf ans que Loïc vit à l’hôpital. Il y est entré à peu près au même moment où la vedette des Devils est arrivée dans la LNH. Les deux acolytes ont traversé différentes tempêtes, mais ils ne se sont jamais perdus de vue.

Malgré les traitements et la maladie, Subban réussit à faire de la lumière pour Loïc dans les moments les plus sombres. «C’est une personne que j’apprécie beaucoup, parce qu’il est énergique, toujours souriant. Il m’amène à espérer plus, à avoir du courage, à avoir de l’espoir.»

Il peut être exubérant, polarisant ou même représenter une distraction, mais pour Loïc, le #76 est un homme de cœur, qui lui permet de rester connecté à la vie : «chaque fois qu’il est venu, je l’ai vu.»

Même s’il est atteint d’une maladie extrêmement rare, Loïc a la chance de pouvoir compter l’ancien récipiendaire du trophée Norris parmi ses plus proches amis, ce qui est en soit, une chance extraordinaire et les deux comptent bien en profiter le plus longtemps possible.

Voyez le reportage d'Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus