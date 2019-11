Nino Niederreiter est frustré

L'attaquant Nino Niederreiter peine à trouver ses repères cette saison avec les Hurricanes de la Caroline et commence à ressentir de la frustration alors que les rondelles refusent de pénétrer dans le filet.

Le Suisse ne compte que deux buts et sept points en 19 matchs en 2019-2020. Avec 34 tirs, il présente un taux de réussite de 5,88%, une statistique qui le place au-delà du 400e rang dans la Ligue nationale de hockey.

«Au final, tu veux tirer sur le gardien le plus souvent possible, a dit Niederreiter cette semaine au quotidien “The News & Observer”. Tu veux être le meilleur joueur possible tous les soirs. Tu veux voir ton nom sur la feuille de pointage et marquer pour aider l’équipe à gagner. Lorsque mes tirs n’entrent pas ... c’est frustrant.»

Arrivé en Caroline du Nord à la mi-saison l’an dernier, le joueur de 27 ans a établi de très hauts standards en récoltant 14 buts et 30 points en seulement 36 rencontres. Il avait été troqué aux Hurricanes par le Wild du Minnesota en retour du joueur de centre Victor Rask.

«Il a un début de saison plutôt difficile, surtout qu’il obtient de bonnes chances de marquer qui refusent de se concrétiser, a analysé l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour. C’est dur d’être un marqueur de buts et de se mettre autant de pression pour marquer, mais de ne pas trouver pas le fond du filet.»

«Ça m’est arrivé avant, mais c’est tout le temps frustrant, a réagi Niederreiter. Je dois travailler fort en espérant être récompensé. J’exerce mon tir avant et après les entraînements.»

Un retour au Minnesota

Samedi après-midi, l’ailier droit avait au programme une première partie au Xcel Energy Center depuis qu’il a quitté son équipe des six dernières saisons. Ce ne sera cependant pas son premier duel face au Wild puisque les «Canes» avaient reçu l’équipe à Raleigh au mois de mars dernier.

«Ce sera probablement émotionnel pour moi, envisageait-il dit, à propos de son retour au Minnesota. Je vais tenter de ne pas trop y penser. J’ai passé du bon temps là-bas et je me suis fait de bons amis lors de mes six années. Je n’en retire que du positif.»

Niederreiter a disputé 434 rencontres dans l’uniforme du Wild, récoltant au passage 228 points, dont 110 buts.