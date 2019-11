L'Impact dévoile sa liste de joueurs protégés

L'Impact de Montréal a dévoilé samedi la liste des joueurs qu'il protégera en vue du repêchage d'expansion.

Le Bleu-Blanc-Noir s'assure des services de Clément Diop, Victor Cabrera, Daniel Lovitz, Jukka Raitala, Bojan Krkic, Lassi Lappalainen, Orji Okwonkwo, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taïder, Shamit Shome et Ballou Tabla.

Les joueurs suivants peuvent donc être sélectionnés lors du repêchage d'expansion : Zachary Brault-Guillard, Omar Browne, Evan Bush, Rudy Camacho, Jorge Corrales, Rod Fanni, Anthony Jackson-Hamel, Ken Krolicki, Bacary Sagna, Amar Sejdic, Maximiliano Urruti et Jeisson Vargas. Jackson-Hamel est disponible au repêchage puisqu'il est un joueur formé au club âgé de 25 ans et plus.

L'Inter Miami CF et Nashville SC, qui amorceront leurs activités en MLS l'an prochain, pourront chacun sélectionner cinq joueurs parmi les joueurs non protégés des autres équipes, excluant les équipes qui ont vu un de leurs joueurs être choisi par le FC Cincinnati l'an dernier, soit D.C. United, les Vancouver Whitecaps FC, le FC Dallas, le Houston Dynamo et les New York Red Bulls.

Plus de détails suivront.