Les Saguenéens dominent les meilleurs

Les Saguenéens ne se sont pas laissés intimider face à la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix de Sherbrooke, samedi, grâce à une victoire de 5 à 0 à Chicoutimi.

L’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde a connu un fort match, amassant un but et une mention d’aide. Sur le but de Houde, Rafaël Harvey-Pinard, un autre espoir du Canadien, a obtenu une passe.

Le gardien de l’équipe locale Alexis Shank a été parfait devant son filet, repoussant les 34 tirs dirigés vers lui.

Les deux équipes ont fait chou blanc sur l’avantage numérique, alors que chacune d’entre elles a obtenu trois opportunités.

La troisième période coule les Remparts

À Baie-Comeau, le Drakkar a assommé les Remparts de Québec avec une performance de six buts en troisième période, en route vers un gain de 9 à 3.

En avant 3 à 2 après 40 minutes de jeu, le Drakkar a explosé, inscrivant six buts sans réplique. Seulement trois joueurs n’ont pas récolté au moins un point du côté de la formation baie-comoise.

Le gardien de la troupe de Patrick Roy, Emerik Despatie, a connu une soirée difficile, allouant neuf buts sur 34 lancers.