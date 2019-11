Le candidat surprise au trophée Calder

On s'attendait à ce que Cale Makar et Quinn Hughes soient au plus fort de la course au trophée Calder, mais on retrouve également un candidat surprise du côté de Toronto cette saison.

Ilya Mikheyev était un nom plutôt inconnu jusqu'à tout récemment. Cet attaquant en provenance de la KHL fait écarquiller les yeux avec les Maple Leafs.

Dans la vidéo ci-dessus, voyez le reportage de Martin Therriault au sujet de celui qu’on surnomme... «l’homme soupe»!