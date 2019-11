Repêchage d'expansion: 10 joueurs à considérer

Mardi prochain se déroulera le repêchage d’expansion de la Major League Soccer (MLS). Les deux équipes qui feront leurs débuts dans la ligue en 2020, l’Inter Miami CF et le Nashville SC, peuvent choisir jusqu’à cinq athlètes parmi la liste des joueurs non protégés.

Les équipes ne peuvent perdre plus d’un joueur lors de cette sélection, et les équipes qui ont perdu l’un des leurs au profit du FC Cincinnati en 2018 sont exemptées de l’encan. Voici 10 joueurs qui pourraient changer d’adresse.

Maximiliano Urruti

L’attaquant argentin n’a pas connu les débuts escomptés avec l’Impact de Montréal, mais pourrait se relancer avec une équipe d’expansion. Urruti compte une tonne d’expérience en MLS et a inscrit plus de 10 buts à deux reprises.

Tyler Miller

Le gardien de but partant du Los Angeles FC se retrouve sur la liste des joueurs non protégés en raison d’une incapacité à s’entendre avec la formation pour un nouveau contrat. Miller a été exceptionnel lors de la saison record des siens en 2019, jouant 28 rencontres en MLS et n’accordant que 28 buts.

Krisztian Nemeth

Au sein de l’attaque diversifiée du Sporting de Kansas City, le Hongrois Krisztian Nemeth a fait secouer les cordages huit fois la saison dernière. Le Sporting a trop de joueurs importants dans son alignement pour tous les protéger et l’attaquant pourrait être sacrifié.

Marco Fabian

Le Mexicain a été l’un des rouages importants de la belle saison de l’Union de Philadelphie grâce à ses sept filets. Il sera toutefois sans contrat à partir du 31 décembre prochain, mais il a deux ans disponibles en option. Le milieu de terrain de 30 ans en était à une première saison dans la MLS.

Brandon Vazquez

En protégeant Josef Martinez, l’Atlanta United FC a laissé disponible l’attaquant de 21 ans Brandon Vazquez. L’Américain est prometteur, mais constituerait un projet à court terme si une équipe jette son dévolu sur lui. En 11 matchs de MLS, il a récolté deux buts et deux passes décisives.

Justin Meram

Peu de joueurs ont connu autant de formations différentes en deux ans dans le circuit Garber que Justin Meram. Depuis 2018, l’Irakien est passé à Orlando, à Columbus et à Atlanta. L’ailier a inscrit quatre buts en 2019. Il n’est plus le joueur qu’il était il y a quelques années, mais il pourrait toujours jouer un rôle de dépanneur.

Ethan Finlay

Finlay a été le deuxième meilleur buteur du Minnesota United FC la saison dernière, avec sept réalisations. L’international américain a joué toute sa carrière aux États-Unis et est encore très rapide dans le couloir de droite, à 29 ans.

Abu Danladi

Danladi a été le premier choix au total du repêchage d’entrée de 2017. Après une première saison prometteuse de huit buts, le Ghanéen de 24 ans a ralenti lors des deux dernières campagnes. Il pourrait constituer une belle surprise.

Zarek Valentin

Depuis son retour de la Norvège, Zarek Valentin est un membre important de l’unité défensive des Timbers de Portland. L’ancien de l’Impact a beaucoup progressé, et à 28 ans, Valentin pourrait s’offrir un poste d’arrière droit permanent, lui qui a dû jouer les seconds violons derrière Jorge Moreira en 2019.

Evan Bush

L’Impact a lancé un message fort en préférant Clément Diop à Bush sur la liste des joueurs protégés. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, l’Américain garde les buts du Bleu-Blanc-Noir depuis déjà 2011 et est l’un des portiers les plus expérimentés de la ligue.