Cette semaine dans l’univers de la WWE: le retour de CM Punk

Je vais avoir le temps de revenir sur Survivor Series et NXT TakeOver dans ma chronique de la semaine prochaine. Mais cette semaine, ce qui retient toute l’attention, à part la démission de Jordan Myles sur laquelle je ne me prononcerai même pas, c’est bien entendu le retour tant attendu de CM Punk dans le giron de la WWE.

En effet, Punk a fait une apparition surprise mardi dernier à l’émission WWE Backstage, présentée à FS1 le mardi soir à 23h. Il sera de retour la semaine prochaine, mais ne serait pas utilisé chaque semaine.

Cela faisait déjà un moment que la machine à rumeur circulait à son sujet. L’agent de Punk avait communiqué avec FOX pour que son client obtienne une audition, on avait entendu dire que ça avait bien été, Punk lui-même avait laissé toutes les portes ouvertes depuis plusieurs mois et finalement, la semaine après le début officiel de l’émission et ses cotes d’écoute catastrophique (49 000 auditeurs), à la toute fin de l’émission, «Cult of Personality», son thème à la ROH, WWE et UFC s’est mis à jouer.

Embauché par FOX et non pas par la WWE

Animée par Renee Young et Booker T, avec des collaborateurs tels que Christian, Paige (qui vient de signer un nouveau contrat à long terme) et Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet, l’émission se veut une version WWE de UFC Tonight, avec Satin dans le rôle que jouait le Montréalais Ariel Helwani. La différence est que UFC Tonight parlait des vrais sujets chauds qui se passaient principalement dans l’univers de l’UFC. Je serais surpris qu’on aborde les mêmes sujets à Backstage, parce que ce n’est pas la philosophie de Vince McMahon.

Cela dit, il faut comprendre que Punk a été engagé par FOX et non pas la WWE. Simple nuance vous allez me dire? Peut-être, peut-être pas.

Punk a toujours dit que s’il était engagé pour participer à l’émission, il appellerait un chat un chat et ne se gênerait pas pour dire ce qu’il pense. C’est là que le tout va devenir intéressant. Est-ce qu’il le fera vraiment? Punk n’a pas la réputation d’avoir la langue dans sa poche. Et la WWE n’a pas celle d’être très patiente dans ce genre de situation. On se rappellera les entrevues de Steve Austin et l’émission «Talking Smack» qui ont eu une durée de vie très éphémère sur les ondes du WWE Network. Cependant, cette fois-ci, ce n’est pas sur le WWE Network mais bien sur FS1. De plus, les commentaires de Punk à l’émission pourraient autant aider que nuire. Ça pourrait en frustrer certains. Ça pourrait servir à créer une rivalité.

Un retour à la WWE, est-ce possible?

Plusieurs voient déjà un retour de Punk à la WWE. Mon collègue Kevin Raphaël avance même que selon lui, Punk sera à la télé de la WWE la semaine prochaine lorsque cette dernière sera à Chicago, la ville de Punk, alors que la WWE y enregistra SmackDown, NXT TakeOver, Survivor Series et Raw. Lors de notre podcast «Les Anti-Pods de la Lutte» à QUB Radio, il me disait qu’il voyait ça comme lorsque Goldberg et Sting ont fait la couverture du jeu vidéo et que leur embauche par 2K a servi de tremplin pour que ces légendes reviennent à la WWE.

Je comprends la comparaison. Et je ne dis pas que c’est impossible. Mais je serais personnellement très surpris. Oui, le timing tombe vraiment bien. Oui, les amateurs vont surement chanter «CM Punk» à l’unisson à Chicago chaque fois qu’ils vont en avoir l’occasion. Et oui, ça ferait parler encore plus du produit de la WWE. Malgré tous ces arguments, je ne crois toujours pas que ça va arriver. Pas tout de suite.

Punk est parti en mauvais terme avec la WWE, poursuite versus poursuite et même si le tout est maintenant réglé, il y a encore des frustrations du côté de la WWE à l’endroit de son ancien champion. Vince McMahon finit toujours par reprendre ceux et celles qui sont partis en mauvais termes. Que ce soit Bruno Sammartino, Bret Hart, Goldberg, Superstar Billy Graham, Madusa, Ultimate Warrior et j’en passe. Mais ça se fait habituellement plusieurs, plusieurs années plus tard. Punk a beau être parti il y a cinq ans, il n’a gagné sa cause qu’en 2018. Il n’y a pas eu assez d’eau qui a coulé sous les ponts depuis.

La WWE en devait une à FOX

Certains me diront que si la WWE n’avait pas voulu que Punk y soit, McMahon aurait simplement pu dire non à FOX. Dans les faits, ce n’est pas si facile que ça.

Quand SmackDown a signé la WWE, les cotes d’écoute de l’émission étaient bien plus importantes qu’aujourd’hui.

Ça ne doit pas faire l’affaire de FOX.

Quand SmackDown a signé la WWE, le réseau s’attendait à avoir NXT sur FS1 et ainsi, devenir la chaîne de télévision principale de la WWE. McMahon et son équipe ont finalement décidé de présenter NXT sur les ondes du USA Network, qui avec Raw et l’émission du Miz, demeure ainsi le principal réseau affilié à la WWE.

Ça n’a pas dû faire l’affaire de FOX.

Alors la WWE en devait sûrement une à FOX pour tous les millions que la chaîne donne à la WWE. Si FOX voulait Punk, il n’y a rien que la WWE ne pouvait faire.

C’est sûr que le retour de Punk dans une arène de la WWE serait un bon coup, je ne dis pas le contraire. Punk contre Joe, Punk contre Bryan, Punk contre Rollins, Punk contre Owens, Punk contre Nakamura, Punk contre Cole, Punk contre qui vous voulez, ça pourrait donner non seulement de la nouveauté, mais d’excellents combats. De plus, Punk était probablement le dernier à pouvoir faire bouger l’aiguille du côté d’AEW, le compétiteur de la WWE. Ce serait un beau croc-en-jambe à la compétition, même si de leur côté, je pense que l’organisation s’était faite à l’idée que Punk ne signerait pas avec elle. De plus, ça pourrait se traduire par une augmentation des cotes d’écoute.

À court terme, si c’est pour arriver, la semaine prochaine est le bon moment. Si ça n’arrive pas, le Royal Rumble serait le prochain bon moment. Sinon WrestleMania.

Mais je le répète, je serais surpris. À suivre comme on dit!

Matchs de la semaine

Tyler Bate c. Kassius Ohno Io Shirai c. Mia Yim Lio Rush c. Angel Garza

Vidéo de la semaine

Gros retour pour KO

Résultats rapides

Manchester, Royaume-Uni

Les championnes par équipe de la WWE Asuka et Kairi Sane ont battu Becky Lynch et Charlotte Flair

Drew McIntyre a défait Sin Cara

Seth Rollins a vaincu Walter, acc. par Imperium par disqualification

Seth Rollins, Kevin Owens et les Street Profits ont battu Imperium

Andrade, acc. par Zelina Vega a défait Cedric Alexander

Erick Rowan a vaincu Soner Dursun

Les Vikings ont battu Mark Andrews et Flash Morgan Webster

Randy Orton, Ricochet et Humberto Carrillo ont défait AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson

Vidéo de la semaine

Matt Riddle à la place de Johnny Gargano, blessé, contre Balor

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Le champion des mi-lourds Lio Rush a battu Angel Garza

Xia Lee a défait Aliyah, acc. par Vanessa Borne

Keith Lee a vaincu Roderick Strong

Isaiah “Swerve” Scott a battu Bronson Reed

Io Shirai a défait Mia Yim dans un match d’échelles

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Brentwood, Angleterre

Kay Lee Ray a battu Xia Brookside

Travis Banks a défait Ligero

Tyler Bate a vaincu Kassius Ohno

Vidéo de la semaine

DB contre Wyatt au Survivor Series

Résultats rapides

Philadelphie, Pennsylvanie

Shorty G et Ali ont battu Robert Roode et Dolph Ziggler, acc. par Roi Corbin

Le match entre le Revival et New Day n’a pas fait de gagnant après l’intervention de l’Undisputed Era

Heavy Machinery ont défait Kip et Stevens

Le match entre Bayley et Nikki Cross n’a pas fait de gagnante lorsque les lutteuses de NXT sont intervenues

Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke et Nikki Cross ont vaincu Rhea Ripley, Tegan Fox, Mia Yim et Dakota Kai

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

