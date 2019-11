L’attaquant des Canadiens Phillip Danault a clairement manifesté son mécontentement au sujet du but qui lui a été refusé, samedi soir, dans la défaite de 4-3 en prolongation contre les Devils.

Danault avait inscrit ce qui est communément appelé un «garbage goal» dans le jargon du hockey, qui aurait donné les devants 4-3 au CH alors qu’il restait moins d’une minute à jouer en troisième période.

Les arbitres ont refusé le but, invoquant que la rondelle avait été bottée volontairement dans le filet. Le CH a perdu le match quelques minutes plus tard, en prolongation.

Dans le vestiaire, Danault voyait les choses autrement et il n’était pas content.

«Premièrement, c'était mes culottes et je me suis fait pousser dans le "net", a-t-il rectifié. Deuxièmement, le joueur adverse a mis la main sur la rondelle. Déjà là, c'est un tir de pénalité. Je me suis fait pousser dans le filet et la rondelle était de l'autre bord de la ligne.»

«Je ne suis vraiment pas d'accord avec la décision, c'était un mauvais "call"», a-t-il déploré.

Voyez son court point de presse dans la vidéo ci-dessus et le but refusé dans la vidéo ci-dessous.