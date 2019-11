Les candidats de la LHJMQ pour le Championnat mondial

Mine de rien, le Championnat mondial junior approche. À compter du 26 décembre, l’élite internationale des moins de 20 ans sera réunie en République tchèque pour le traditionnel tournoi du temps des Fêtes.

Chaque année, la même question revient : combien de joueurs de la LHJMQ se tailleront une place avec Équipe Canada? L’expert de TVA Sports Mikaël Lalancette s’est penché sur la question pendant le deuxième entracte du dernier match de la Série Canada-Russie, jeudi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Il a classé en trois catégories les différents candidats qui espèrent être invités au camp final d’évaluation : les valeurs sûres (comme Alexis Lafrenière et Olivier Rodrigue), les joueurs au plus fort de la course (tels que Raphaël Lavoie, Samuel Poulin, Gabriel Fortier, Jakob Pelletier et Benoît-Olivier Groulx) et ceux qui devront rebondir pour conserver leurs espoirs.