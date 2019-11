Le Rocket perd son capitaine

Le Rocket de Laval a annoncé que son capitaine Xavier Ouellet ratera un minimum de deux semaines d’activités, vendredi.

Le défenseur de 26 ans a subi une blessure au bas du corps contre les Senators de Belleville, mercredi soir, lors d’un revers de 5 à 4 en prolongation du club-école du Canadien de Montréal.

Cette saison, Ouellet a amassé deux buts et quatre mentions d’aide pour six points en 16 rencontres. Il a également écopé d’une seule pénalité mineure et maintenu un différentiel de -6.

Ouellet évolue dans l’organisation du Tricolore depuis le 1er juillet 2018, alors qu’il avait signé un contrat d’un an à deux volets et d’une valeur de 700 000$. En mai dernier, il avait signé une prolongation de contrat d’un an qui lui donnait exactement les mêmes conditions.

En plus de Ouellet, le Rocket est aussi privé des services de l’attaquant Phil Varone. Le nom de ce dernier a été inscrit sur la liste des blessés pour une période de six semaines.

L’athlète de 28 ans a été opéré à son poignet droit. Il s’était blessé le 30 octobre, lors d’un duel face au Wolfpack de Hartford. Il n’avait toujours pas trouvé le fond du filet en 11 matchs cette saison, lui qui avait tout de même fourni quatre aides.