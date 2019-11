Claude Julien se montre critique à l'endroit d'Ovechkin

Malgré la victoire de 5 à 2 des Canadiens face aux Capitals à Washington vendredi soir, c’est la violente mise en échec d’Alexander Ovechkin à l’endroit de Jonathan Drouin, survenue en deuxième période, qui faisait jaser après le match.

Lorsque l'entraîneur du CH, Claude Julien, s’est fait interroger sur le sujet, il a été très clair, indiquant que «ce n’était pas une mise en échec à la tête.»

Toutefois, Julien n’a pas apprécié pour autant le geste de la vedette des «Caps», qui dans les faits, était à la limite de la légalité. «Je n’aime pas le fait que lorsqu’on le regarde, on semble voir les pieds au-dessus de la glace. [...] Ce n’était pas une mise en échec à la tête, il faut mettre ça au clair, mais c’est peut-être une pénalité d’assaut, a-t-il avancé. Je n’ai pas aimé que ses pieds aient levé de la glace.»

Julien était par contre très fier de la manière dont ses joueurs ont réagi. «On a gardé notre focus sur ce qu’on avait à faire, a-t-il souligné. Sur le coup, tu n’es pas certain si c’est peut-être une mise en échec qui n’est illégale, mais on a continué à jouer, on n’a pas perdu notre concentration.»

Au-delà de cet incident, il a été heureux de la performance de l’équipe qui a «extrêmement bien joué».

Voyez l’intégral du point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.