P.K. Subban n’a pas le temps de s’ennuyer de Montréal

Ceux croyant que le défenseur P.K. Subban pense continuellement à ses années chez le Canadien de Montréal peuvent passer à un autre dossier : le numéro 76 se plaît beaucoup avec les Devils du New Jersey.

Acquis des Predators de Nashville l’été dernier, le patineur ontarien aimerait certes connaître davantage de succès individuels et collectifs. Néanmoins, à l’extérieur de la glace, tout se déroule rondement pour lui et sa dulcinée, la vedette américaine du ski alpin Lindsey Vonn.

«J’aime ça, a commenté Subban au quotidien "Ottawa Sun" cette semaine. Lindsey et moi adorons être dans cette région. J’en savais peu sur le New Jersey quand j’y suis arrivé, mais je ne pouvais pas croire à quel point c’était vert et comment c’est idéal pour avoir une vie familiale.»

«Il s’agit d’un endroit magnifique pour vivre et l’organisation en est une de première classe.»

Amélioration?

Sur la patinoire, Subban s’est contenté de cinq points en 17 matchs et d’un différentiel de -5, tandis que son équipe occupe la cave de l’Association de l’Est.

Avec seulement 14 points au classement, les Devils tirent le diable par la queue et devront se ressaisir pour espérer accéder aux séries éliminatoires. Malgré tout, Subban reste positif, comme c’est toujours le cas.

«Nous avons mieux joué récemment et ça commence à se replacer, avait-il dit avant le revers de 4 à 2 aux mains des Sénateurs d’Ottawa, mercredi.

«C’est une nouvelle formation et il y a de nouveaux coéquipiers. Maintenant, l’un des aspects de ce sport que j’aime, c’est mon impact en attaque et en défense. J’ai toujours ressenti de la fierté à offrir du jeu équilibré, comme c’est le cas actuellement.»

Au Centre Bell samedi

D’ailleurs, son instructeur-chef John Hynes compte beaucoup sur Subban pour mener les Devils à la terre promise.

«À Nashville, il n’assumait pas le rôle qu’il joue ici. Il se trouve en avantage numérique et écoule les punitions, en plus d’accumuler chaque soir les minutes de jeu comme le font les meilleurs défenseurs. Il comprend ce qu’il doit faire pour remplir ses tâches», a expliqué Hynes.

Avant de visiter le Canadien samedi, les Devils accueilleront les Penguins de Pittsburgh, vendredi.