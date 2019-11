Pas question de mettre Keith Kinkaid «sur une tablette»

Claude Julien a confirmé la présence de Carey Price face aux puissants Capitals de Washington, vendredi soir. Mais l’entraîneur-chef des Canadiens n’a fait aucune promesse à son auxiliaire, Keith Kinkaid.

Le gardien substitut affrontera-t-il les Devils du New Jersey, samedi soir, pour tenter de savourer une première victoire au Centre Bell? L’instructeur franco-ontarien n’a pas dévoilé son jeu, sauf qu’il a rappelé l’importance d’avoir deux gardiens prêts à jouer.

Voyez les commentaires de Claude Julien dans la vidéo, ci-dessus.

«On n’a pas un deuxième gardien pour le mettre sur une tablette et regarder Carey Price toute la saison, a prévenu Julien après l’entraînement de jeudi à Brossard. Il faut l’utiliser à un moment donné et il a gagné la dernière fois qu’il a eu le départ.»

Si l'homme masqué à 10,5 millions $ effectuera son 16e départ de la présente campagne dans la capitale américaine, Kinkaid doit se préparer à affronter son ancienne équipe le lendemain. À moins d’une surprise, c’est ce qui sera décidé.

«Carey va jouer (vendredi). Ensuite, comme on le fait dans les deux matchs en deux soirs, on réévaluera après le premier match pour prendre une décision.

«Hier on a donné congé à Carey. Aucun malaise dans son cas, seulement une question de repos dans le but de prendre la meilleure décision.»

Julien a aussi expliqué qu’il ne faut pas accorder trop de départs collés à un gardien pour ne pas qu'il s'expose à des blessures.

«Il faut mettre les chances de notre côté pour gagner, mais en même temps, il ne faut pas "surutiliser" un gardien. Il n’y a pas une équipe qui va survivre avec un gardien au cours d’une saison», a précisé le pilote franco-ontarien.

Les Devils disputeront aussi une deuxième rencontre en 24 heures, samedi, mais Julien ne s’en soucie guère.

«L’enjeu de notre côté est plus à savoir si on aura un gardien frais et dispo. Surtout si l’autre connaîtra une soirée difficile (à Washington).

Kinkaid (1-1-1) a récolté sa première victoire le 31 octobre dernier face aux Golden Knights à Las Vegas. En trois présences, cette saison, il a maintenu une moyenne de bus alloués de 4,35 pour un taux d'efficacité de ,879.