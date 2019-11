Charles Hudon fait partie de l’équation

De passage à l’émission JiC jeudi, Renaud Lavoie a vanté les mérites de Charles Hudon. Selon lui, l’attaquant qui a été rétrogradé en début de saison méritera sa chance avant longtemps.

Notre expert confirme que lorsqu’il est question de l’importance de garder une bonne attitude en toutes circonstances, Charles Hudon est un exemple «très important».

Certains joueurs se seraient apitoyés sur leur sort, mais Hudon a décidé d'en faire autrement, lui qui deviendra agent libre sans compensation à la fin de la présente saison et qui a récolté six buts à ses six derniers matchs avec le Rocket de Laval.

D’après notre informateur, avec l’attitude et les performances de l’attaquant québécois, il sera de plus en plus difficile pour l’entraineur-chef du Rocket Joël Bouchard de s'opposer à un rappel de Hudon vers le grand club.

Il apparaît évident pour Renaud Lavoie que «Charles Hudon travaille comme il faut, qu’il a décidé de se prendre en main et ça fonctionne.»

Le message qu’est en train de passer l’ailier de 25 ans est clair : «Ne m’oubliez pas, je suis encore ici et je fais partie de l’équation.»

L’organisation des Canadiens n’a pas fermé à Hudon, «car je suis convaincu que si la porte était fermée il serait dans une autre organisation.» Si bien que si un ailier du Tricolore se blessait, il pourrait être le prochain joueur à être rappelé.

Voyez le segment La mise en échec dans la vidéo ci-dessus.