Bobby Orr outré par le congédiement de Don Cherry

Le légendaire défenseur des Bruins de Boston Bobby Orr estime que le récent congédiement de Don Cherry par le réseau Sportsnet à la suite des propos controversés qu’il a tenus sur les immigrants canadiens est totalement disgracieux.

«Je connais “Grapes” mieux que quiconque, a confié Orr en entrevue radiophonique à WEEI. Il n’est pas intolérant et il n’est pas raciste. Cet homme est le plus généreux et le plus attentionné que je connaisse.»

«Ce qu’ils lui ont fait est réellement disgracieux.»

Cherry a été l’entraîneur de Bobby Orr pendant deux saisons avec les Bruins, soit en 1974-75 et 1975-76.

Les deux hommes se sont également côtoyés au sein de la Ligue canadienne de hockey, où ils ont agi comme entraîneurs depuis 1996 lors des matchs des meilleurs espoirs.

Cherry a souvent dit que Orr était son joueur de hockey préféré de tous les temps.