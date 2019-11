Wayne Gretzky dit non à Équipe Canada

Wayne Gretzky a décliné l’offre d’assumer les fonctions d’entraîneur-chef de la formation canadienne à la Coupe Spengler, qui aura lieu à Davos, en Suisse, à la fin décembre.

Selon le site The Athletic, l’ancien joueur étoile des Oilers d’Edmonton aurait informé Sean Burke de sa décision mercredi. Directeur général d’Équipe Canada pour la Coupe Spengler, Burke lui aurait offert le poste récemment.

«Son appel a été une belle surprise, a confié Gretzky à The Athletic plus tôt cette semaine. Je l’ai remercié et j’étais bien excité. Équipe Canada, c’est quelque chose de spécial. [...] C’est un bel honneur et je lui ai dit que j’avais besoin d’un peu de temps pour y réfléchir. Le seul problème pour moi, c’est que ça se passe pendant la période des Fêtes. Ça rend la décision difficile.»

Bien qu’il ait connu de grands moments en tant que joueur au sein de l’équipe canadienne, Gretzky n’en a jamais été l’entraîneur.

L’homme de 58 ans n’a pas assumé ce rôle depuis qu’il a quitté la barre des Coyotes de Phoenix en 2009 après avoir été en poste pendant quatre ans.