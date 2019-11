Un moment décisif pour les Panthers?

Si les Panthers de la Floride accumulent les victoires au cours des prochaines semaines, ils pourront se rappeler du match de mardi contre les Bruins de Boston comme le fait saillant de leur saison.

La troupe de l’entraîneur-chef Joel Quenneville était sur le point d’encaisser une sévère défaite sur la patinoire des puissants Bruins. En retard 4 à 0 après deux périodes, les Panthers avaient d’ailleurs remplacé leur gardien partant Sergei Bobrovsky par Samuel Montembeault. Ce dernier a toutefois fermé la porte en repoussant 15 tirs, aidant les siens à revenir de l’arrière et à l’emporter 5 à 4 en fusillade.

Voilà le genre de performance susceptible de donner encore plus de confiance au club occupant le troisième rang de la section Atlantique. Et ça inclut l’athlète québécois qui a joué six parties depuis le début de la campagne.

«Évidemment, la victoire a été agréable, mais il reste qu’il a été placé dans une situation difficile, a expliqué Quenneville à propos de Montembeault au site NHL.com. Il regardait le match et soudainement, il s’est retrouvé sur la glace où vous ne savez pas ce qui arrivera. Et après cela, vous êtes en fusillade. À mesure que ça avançait, l’enjeu devenait plus important et il a été en contrôle. Ce fut un résultat improbable et il ne faut pas s’attendre à cela encore.»

De son côté, le gardien a évoqué le talent offensif de sa formation qui peut frapper à n’importe quel moment d’une rencontre. Le Québécois Jonathan Huberdeau a notamment participé à trois des quatre buts des Panthers, en troisième période.

«On n’abandonne jamais, a-t-il dit. Nous savons que nous possédons les armes pour revenir dans ce genre de partie. Là, on a marqué tôt en troisième et on a forcé l’adversaire à jouer sur les talons en leur appliquant de la pression.»

«C’est un grand retour. Nous en avons eu quelques-uns cette année et c’est bien de voir cela. Les gars n’arrêtent jamais de se battre», a quant à lui souligné Mike Hoffman au site officiel des Panthers.

Bonne séquence en vue

L’équipe pourrait profiter de cet élan dans les jours à venir, car 14 de ses 16 prochains duels auront lieu à domicile.

«Nous avons joué les deux-tiers de nos matchs à l’extérieur, donc c’est le retour de l’ascenseur. On doit gagner et l’aspect le plus important, c’est à quel point nous jouons bien à la maison. Il faudra faire les choses de la bonne façon et je pense qu’on a accompli cela jusqu’à maintenant. Et en plus, on vient d’aller chercher de gros points à l’étranger, dans des endroits hostiles», a résumé Quenneville.