«Je suis au bon endroit avec le Rocket» - Ryan Poehling

Conscient de la situation en débarquant dans le vestiaire du Canadien la semaine dernière, Ryan Poehling ne s’attendait pas à rester très longtemps.

Son utilisation limitée et son temps de jeu lui ont donné raison. Dix jours plus tard, il est de retour dans le giron du Rocket, prêt à retrousser ses manches et parfaire son rôle.

Voyez le point de presse de Marc Bergevin dans la vidéo, ci-dessus.

Le choix de premier tour du Tricolore à l’encan 2017 attendait les membres de la presse montréalaise bien installé devant son casier de la Place Bell, 12 heures après son renvoi dans la Ligue américaine.

Frustré de son sort? Pas du tout. Surpris? Non plus. Satisfait de ses performances avec le Canadien? Il ne sautait certainement pas au plafond.

À ses quatre matchs, Claude Julien l’a employé en moyenne durant 8 min 42 sec par match. Comme employé de soutien, le jeune attaquant de 20 ans n’a pas brillé. Limité à deux tirs à ses 34 minutes de jeu au total, il a aussi connu des difficultés aux cercles des mises en jeu en remportant 20% des remises face aux Bruins, aux Flyers, aux Kings et aux Blue Jackets.

«Je suis un jeune joueur. Je crois que l’entraineur ne voulait pas me mettre dans des situations hasardeuses où j’aurais pu couter cher en raison d’une faute. J’estime que c’est une bonne gestion, a expliqué Poehling qui affronte mercredi soir les Senators de Belleville, à la Place Bell. Le Rocket cherche à aligner une septième victoire de suite.

«Je suis encore très jeune, a-t-il enchainé. J’ai beaucoup de temps devant moi. Je dois continuer mon développement. Je suis au bon endroit avec le Rocket. Quand on me rappellera, ce sera pour une bonne raison et avoir quelques minutes de plus.»

Position naturelle

Mardi soir, on l’a vu à l’aile gauche de Nate Thompson et Nick Cousins. Une position où il n’est pas des plus confortables, lui qui a grandi au centre.

De retour à Laval, pas question de le retirer de sa position naturelle.

«L’objectif, c’est de le mettre au centre et de travailler avec lui dans le cercle des mises en jeu. Il va jouer avec Kevin Lynch qui est excellent dans les mises en jeu. Ryan va prendre les remises de son côté et Kevin du sien. Il doit prendre en confiance et en expérience, a souligné l’entraineur-chef Joël Bouchard.

«Je ne dis pas qu’il ne fera aucune présence à l’aile, a-t-il ensuite ajouté. Il doit être capable de jouer à toutes les positions. Ce n’est pas mauvais pour lui, car tout peut arriver dans la Ligue américaine.

«On travaillera avec lui sur tous les aspects. C’est sa position naturelle. L’objectif, c’est de le mettre dans une situation confortable, sans que ce soit trop douillet, où l’on pourra travailler avec lui. Ryan est un joueur repêché pour jouer au centre.»

Poehling convient qu’il doit encore manger des croûtes dans les cercles. Face à des joueurs plus aguerris, forts et expérimentés, il en a bavé dans la LNH. Selon lui, ce n’est pas tant la vitesse d’exécution lors des remises qui diffère dans le grand cirque. C’est plutôt les différentes techniques utilisées. S’il réussit à multiplier les bonnes présences, il gagnera en confiance afin de donner la rondelle à ses coéquipiers.