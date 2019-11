Les quatre raisons des succès du Rocket

Le Rocket de Laval connaît présentement de très bons moments dans la Ligue américaine de hockey.

Avant le match de mercredi soir contre les Senators de Belleville, la troupe de Joël Bouchard avait signé six victoires consécutives, ce qui lui valait le deuxième rang de la section Nord. Voici quatre éléments qui expliquent les récents succès du club-école du Canadien de Montréal.

- La tenue des gardiens

Devant la cage du Rocket, Cayden Primeau et Charlie Lindgren sont tout feu tout flamme, eux qui ont chacun disputé trois matchs lors de cette séquence fructueuse. Le premier a permis seulement quatre buts, tandis que le second en a donné six. Le vétéran des deux hommes masqués a d’ailleurs réalisé le premier blanchissage des siens en 2019-2020, samedi dernier, contre les Monsters de Cleveland. La compétition semble soutirer le meilleur des deux gardiens.

- Tout le monde contribue

Au cours de cette série de gains, tous les patineurs du Rocket ont mis la main à la pâte. En effet, tous les joueurs envoyés sur la glace par Bouchard, à l’exception d’un seul, ont inscrit au moins un point. Cette exception est un certain Ryan Poehling, qui était en uniforme pour quatre des six victoires. Ce dernier a été rappelé par le Tricolore le 3 novembre et a été cédé à Laval mardi.

- Alex Belzile

Sans grande surprise, Alex Belzile est de nouveau le meilleur pointeur du Rocket cette saison, lui qui l’avait également été en 2018-2019. Le Québécois a touché la cible six fois et ajouté cinq mentions d’aide pour 11 points en 15 rencontres. Lors des six dernières parties, Belzile a placé la rondelle trois fois derrière la ligne des buts. Il a également marqué deux fois en tirs de barrage pour procurer des victoires à son équipe. De plus, même quand son nom ne se retrouve pas sur la feuille de pointage, il représente une menace offensive constante.

- Noah Juulsen

Le premier choix (26e au total) du Canadien en 2015 revient de loin. Noah Juulsen a été blessé à un œil dans un affrontement du CH contre les Capitals de Washington en novembre 2018. Il a ensuite connu plusieurs ennuis de santé, dont des problèmes de vision et des maux de tête. Il a effectué son retour le 25 octobre et depuis, il est l’un des meilleurs arrières du Rocket. En sept affrontements, il a fourni deux mentions d’aide et maintenu un différentiel de +3, soit le meilleur de son club.