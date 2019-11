Kaapo Kakko démontre son grand potentiel

Il suffisait de faire preuve d’un minimum de patience pour comprendre pourquoi Kaapo Kakko a été sélectionné deuxième au total par les Rangers de New York lors du récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Kaapo devient meilleur à chaque jour», a ainsi remarqué son coéquipier Chris Kreider, cité sur le site web des Rangers, mercredi matin.

Le Finlandais de 18 ans a connu son premier match de deux buts, mardi, couronnant sa soirée en marquant en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 aux Rangers face aux Penguins de Pittsburgh.

«La passe de "Foxy" était magnifique, c’était facile pour moi, a commenté Kakko, rendant hommage à Adam Fox pour son bon travail sur le but décisif. C’est toujours plaisant d’inscrire un but en prolongation. Je pense que tout le monde aime ça.»

«Je l’ai vu s’en venir derrière moi et j’ai pensé lui laisser la rondelle, mais l’adversaire m’a laissé prendre le centre, a pour sa part décrit Fox. Et là, j’ai vu Kappo dans l’enclave. C’était merveilleux de sa part de l’avoir mis dedans.»

Sur son premier but de la soirée, durant l’engagement initial, la recrue des Rangers avait habilement déjoué le gardien Matt Murray lors d’une échappée. Cette fois, le crédit lui revient pleinement.

Cinq buts en sept matchs

Au-delà du match de mardi soir, Kakko profite de responsabilités accrues et a élevé son jeu d’un cran depuis la blessure subie par Mika Zibanejad, le 27 octobre. Depuis, il a totalisé cinq buts en sept matchs, tandis que la formation new-yorkaise a conservé un dossier de 5-1-1.

En 16 matchs depuis le début de la saison, le Finlandais a maintenant récolté huit points, dont six buts. À titre comparatif, Jack Hughes, choisi au premier rang lors du dernier repêchage par les Devils du New Jersey, a inscrit quatre buts et neuf points à ses 16 premières parties.

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar, 21 ans, demeure la recrue la plus productive présentement dans la LNH avec 18 points en 18 matchs.