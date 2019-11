Le Cy-Young à deGrom pour une deuxième année de suite

Jacob deGrom, des Mets de New York, et Justin Verlander, des Astros de Houston, ont obtenu mercredi le trophée Cy Young, remis annuellement aux meilleurs lanceurs du baseball majeur dans les ligues nationale et américaine.

Dans la Nationale, deGrom est devenu le 11e artilleur dans l’histoire des ligues majeures à recevoir l’honneur pour une deuxième saison consécutive. Il est le premier lanceur des Mets à réussir un tel exploit.

Sandy Koufax (1965-66), Denny McLain (1968-69), Jim Palmer (1975-76), Roger Clemens (1986-87 et 1997-98), Greg Maddux (1992-95), Randy Johnson (1999-2002), Pedro Martinez (1999-2000), Tim Lincecum (2008-09), Clayton Kershaw (2013-14) et Max Scherzer (2016-17) sont les autres lanceurs à avoir gagner le Cy Young deux années de suite.

DeGrom a reçu 29 votes de première place sur une possibilité de 30. Il a été préféré à Hyun-jin Ryu, des Dodgers de Los Angeles, et à Max Scherzer, des Nationals de Washington.

Le droitier de 31 ans a obtenu une fiche de 11-8 cette saison, en plus de maintenir une moyenne de points mérités de 2,43, la deuxième meilleure de la Nationale. Il a terminé en tête du classement des lanceurs de la ligue pour les retraits au bâton (255).

Un deuxième titre pour Verlander

Du côté de la Ligue américaine, Justin Verlander a obtenu l’honneur pour la deuxième fois de sa carrière. Il a réalisé l’exploit pour la première fois en 2011 alors qu’il portait l’uniforme des Tigers de Detroit.

Âgé de 36 ans, Verlander a connu en 2019 l’une des meilleures saisons de sa carrière. Il a mené le baseball majeur pour les victoires (21), pour les manches lancées (223), et pour la moyenne au bâton des frappeurs adverses (,172).

Le droitier a conclu la saison avec une fiche de 21-6 et une moyenne de points mérités de 2,58.

Il a été préféré à son coéquipier Gerrit Cole, qui était également en lice pour obtenir cet honneur. Charlie Morton, des Rays de Tampa Bay, était également finaliste.