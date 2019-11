Marc Bergevin se porte à la défense de ses jeunes

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a pris la défense de ses jeunes attaquants Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling, mercredi, devant les journalistes à Brossard.

Kotkaniemi, 19 ans, a été plutôt timide en 12 rencontres cette saison avant de s’absenter quelque temps en raison d’une blessure à l’aine. Bergevin a toutefois cité des circonstances atténuantes pour expliquer ses contre-performances.

«Il a un début de saison un peu plus difficile. Sa blessure explique peut-être ses hauts et ses bas. C’est pourquoi on est plus prudents avec lui», a-t-il indiqué, tout en ajoutant que la Ligue américaine ne représentait pas une option pour le Finlandais à l’heure actuelle.

Pour ce qui est de Poehling, l’Américain a obtenu un temps de jeu assez limité de la part de l’entraîneur-chef Claude Julien avant d'être finalement rétrogradé, mardi soir, après le duel contre les Blue Jackets de Columbus.

Encore là, Bergevin a tenu à apporter des nuances.

«Ryan est un joueur de centre au bout du compte, a affirmé le patron hockey du CH. En ce moment à Montréal, avec les centres qu'on a sous la main, on l'a placé à l’aile. Je lui donne du répit. Il n’est pas habitué à évoluer à cette position, c’était donc plus difficile pour lui.»

«Le plan est de le ramener à Montréal», a-t-il affirmé.

Bergevin a par ailleurs fait valoir qu’il faisait bon vivre chez le Rocket de Laval présentement, ce qui devrait être bénéfique pour le développement du jeune attaquant. La troupe de Joël Bouchard surfe effectivement sur une séquence de six victoires.

Réduire la cadence pour Price

Le gardien auxiliaire Keith Kinkaid a eu droit à une évaluation en demi-teinte de la part de son patron.

«À Minnesota, il a été excellent. À Vegas, il a été un peu chancelant, mais il a remporté une victoire. Éventuellement, il aura un quatrième match. Le travail d’auxiliaire n’est pas évident. [Kinkaid] réalise lui-même qu’il doit encore s’améliorer», a fait savoir Bergevin.

S’il tire son épingle du jeu, Kinkaid devrait voir de l’action, car le plan est de diminuer la charge de travail de Carey Price, qui n’est peut-être pas optimale en ce moment.

«Il a peut-être un rythme de 66-67 départs actuellement, ce n’est pas le nombre idéal, a concédé Bergevin. On va travailler à réduire son nombre de départs.»