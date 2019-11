Don Cherry remplacé par le roi des pestes?

Et si l’homme qui remplaçait Don Cherry à la barre de l’émission Hockey Night in Canada se trouvait à être l’une des pestes les plus notoires de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH)?

Le poste du coloré commentateur est vacant depuis son congédiement lié à des commentaires désobligeants à l’endroit des immigrants canadiens.

L’ancien agitateur Sean Avery a donc soumis sa candidature sur Twitter, assurant qu’il avait un potentiel de supervedette dans ce nouveau rôle.

«Le temps d’un soir, je doublerais les vues de "Hockey Night in Canada" avec trois minutes à "Coach’s Corner"», a-t-il déclaré sur le réseau social.

I would double @hockeynight ratings overnight with 3 minutes on #CoachesCorner. — Sean Avery (@imseanavery) 11 novembre 2019

Rendons à César ce qui revient à César : Avery a été tout sauf ennuyant durant sa carrière de 580 matchs dans la LNH.

Un règlement a même dû être instauré par le circuit après que Avery eût dérangé le gardien Martin Brodeur en agitant frénétiquement son bâton devant lui.

En 2008, il a créé un tollé en disant que certains joueurs de la LNH avaient la fâcheuse habitude d'entreprendre une relation avec ses ex-compagnes. Il parlait alors, en termes peu élogieux, de l'actrice Elisha Cuthbert, devenue la copine de Dion Phaneuf.

Avery a aussi tenu des commentaires racistes envers d'autres athlètes, en plus d'être arrêté et emprisonné lors d'une fête trop bruyante à son domicile de Hollywood Hills, en août.