Un nouveau gardien pour les Leafs

Après avoir soumis le gardien Michael Hutchinson au ballottage la veille, les Maple Leafs de Toronto ont trouvé son remplaçant en rappelant Kasimir Kaskisuo de la Ligue américaine, mardi.

De plus, l’organisation ontarienne a promu l’attaquant Nic Petan, qui évoluait également chez les Marlies.

Kaskisuo aura le mandat de soutenir le vétéran Frederik Andersen. L’athlète de 26 ans a bien fait avec le club-école des Leafs cette saison, conservant une fiche de 6-1-1, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,928.

Aussi, l’entraîneur-chef Mike Babcock souhaite de meilleurs résultats devant le filet lorsqu’Andersen est sur le banc. Effectivement, Hutchinson a perdu ses cinq rencontres, incluant celle de dimanche face aux Blackhawks de Chicago. Il a maintenu une moyenne de 4,44 et un taux de ,879.

«Nous avons 14 séries aller-retour cette année et il faut avancer. On doit récolter des points au classement et bien jouer. On doit quitter la patinoire avec le sentiment du devoir accompli», avait mentionné l’instructeur, cité sur le compte Twitter des Leafs après la partie au United Center, sans blâmer directement Hutchinson.

Pour sa part, Petan a totalisé deux buts et cinq mentions d’aide en trois sorties avec la filiale en 2019-2020. Il a aussi joué cinq matchs chez les Leafs et a obtenu une aide.

Occupant le deuxième rang de la section Atlantique, Toronto tentera de freiner une séquence de deux défaites en visitant les Islanders de New York, mercredi.