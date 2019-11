Maxime Comtois rétrogradé par les Ducks

Maxime Comtois a été retourné dans la Ligue américaine de hockey (LAH) par les Ducks d’Anaheim, mardi soir.

Le Québécois se rapportera donc aux Gulls de San Diego, équipe avec laquelle il a déjà joué un match en 2019-2020.

En 13 parties avec les Ducks cette saison, Comtois a amassé deux buts et trois mentions d’aide pour cinq points. Il a également écopé de six minutes de punition et maintenu un différentiel de 0.

Le choix de deuxième tour (50e au total) en 2017 a maintenant joué un total de 23 rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Il a touché la cible à quatre occasions et fourni huit aides pour 12 points.