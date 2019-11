Les Kings écartent Kovalchuk de leurs plans

Les Kings de Los Angles auraient indiqué à leur attaquant Ilya Kovalchuk qu’il ne serait plus envoyé dans la mêlée pour les prochains matchs de l’équipe.

C’est ce que rapportaient plusieurs journalistes, mardi soir. La formation de la Californie aurait cependant dit au Russe de 36 ans qu’il était le bienvenu aux entraînements.

Voyez les explications de Louis Jean dans la vidéo, ci-dessus.

En 2019-2020, Kovalchuk dispute la deuxième saison d’un contrat de trois ans et d’une valeur annuelle de 6,25 millions $. Il a amassé trois buts et six mentions d’aide pour neuf points en 17 parties. Kovalchuk jouait en moyenne un peu plus de 15 minutes par match, son plus bas total en carrière.

Le premier choix au total de l’encan de 2001 avait effectué un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la saison 2018-2019. Il l’avait quitté pour la Ligue continentale de hockey (KHL) après la campagne 2012-2013, lui qui portait les couleurs des Devils du New Jersey. Il a également disputé les huit premières saisons de sa carrière avec les Thrashers d’Atlanta, formation qui l’avait repêché.

En 897 parties dans le circuit Bettman, il a touché la cible 436 fois et fourni 423 aides pour 859 points.