Coupe Stanley: le CH en meilleure position que les Leafs et le Lightning?

Qui aurait l’audace de prédire que les Canadiens de Montréal ont actuellement plus de chances de remporter la coupe Stanley que les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay ou les Predators de Nashville?

C’est pourtant ce qu’avance le site de statistiques avancées MoneyPuck.com dans son calcul de probabilités du prochain vainqueur du précieux trophée.

Les Bruins de Boston (6,9 %) et les Capitals de Washington (5.9 %) sont les favoris, devant les Panthers de la Floride (5,1 %), les Penguins de Pittsburgh (5,1 %), les Oilers d’Edmonton (5 %), les Canucks de Vancouver (4,9 %) et le Tricolore (4,3 %).

Ainsi le CH est devant des équipes comme les Predators de Nashville (4,2 %), les Blues de St. Louis (4,1 %) et le Lightning de Tampa Bay (3,5 %). Les hommes de Claude Julien, toujours selon le même site, auraient 65,3 % des chances de faire les séries éliminatoires, au 10e rang de la LNH.

«Je trouve ça intéressant et je trouve ça amusant, a tout d'abord indiqué le journaliste de la chaîne TVA Sports Louis Jean lors de l'émission Les Partants, mardi. Mais ce que les chiffres ne nous disent pas - et je ne sais pas à quel point les algorithmes peuvent nous dire ça -, mais c'est qu'est-ce qu'une équipe? Il y a des équipes comme les Golden Knights qui ne jouent pas nécessairement à la hauteur, tout comme les Maple Leafs et le Lightning. Il y a des équipes comme ça en début de saison qui déçoivent. Mais à la fin du mois, en décembre, en janvier, est-ce qu'elles vont prendre leur erre d'aller?»

Le site de statistiques effectue plus de 100 000 simulations de la saison de la LNH pour établir ses probabilités.

