Cherry: tristesse et déception dans la LNH

Certains le vénèrent, d’autres le honnissent, mais il reste que l’ancien entraîneur et analyste Don Cherry ne laisse personne indifférent. Quelques joueurs et un instructeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) avaient d’ailleurs des commentaires à émettre, mardi, au lendemain de son congédiement.

Limogé par le réseau Sportsnet après avoir fait des déclarations controversées relatives au port du coquelicot par les immigrants, Cherry se trouvait au centre des interrogations des journalistes du Canada anglais couvrant les activités d’équipes de la LNH.

À Toronto, là où l’homme de 85 ans travaillait régulièrement, le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, a exprimé son désarroi devant ce dossier très médiatisé.

«Ses commentaires sont décevants, je pense, sur plusieurs fronts. La façon dont son association [avec Sportsnet] s’est terminée l’est aussi. Je crois qu’il a contribué beaucoup à notre sport et a donné énormément. Ce qui est arrivé et le résultat qui en découle sont tristes», a-t-il dit par le biais de propos rapportés par le quotidien Toronto Sun.

Un autre capitaine, soit Bo Horvat, des Canucks de Vancouver, estime que la décision de la chaîne anglophone était la bonne.

«Il a œuvré dans le milieu du hockey pendant longtemps. Par contre, le sport doit rassembler les gens et il n’y a pas de place pour cela, a-t-il souligné au quotidien The Province. Le verdict [de le congédier] était approprié. C’est fâchant d’entendre des choses comme celles qu’il a dites.»

Un sentiment de tristesse

Pour sa part, l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, n’a pas blâmé Cherry, qu’il a souvent rencontré lorsqu’il dirigeait les Leafs pendant la décennie 2000.

«Tout cela est triste et ce mot est le premier me venant à l’esprit. C’est triste pour ceux devant composer avec ces paroles et l’attaque y étant reliée. C’est triste pour un jeune qui vient d’arriver au pays et qui doit répondre à savoir pourquoi il ne porte pas le coquelicot. C’est triste pour Don, que je connais et que je ne verrai plus à la télévision le samedi», a-t-il affirmé au cours de son point de presse quotidien.