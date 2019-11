Une question d’instinct

Le demi défensif des Carabins de l’Université de Montréal Marc-Antoine Dequoy n’est pas devenu viral seulement en raison de son «C’est chez nous!», mais aussi et surtout parce qu’il a été nommé joueur par excellence du match grâce notamment à un retour d’interception sur 85 verges menant à une touché.

De passage à JiC, le finissant en études des jeux vidéo à l’UdeM avoue que son instinct ne l’a pas trompé, du botté d’envoi au soulevé de la Coupe Dunsmore.

Lorsqu’il a réalisé l’interception sur un placement qui s’est transformé en jeu truqué et qu’il a couru le terrain pratiquement de bout en bout, Dequoy avoue ne plus trop se souvenir de ce qui s’est passé. «J’ai juste décidé de prendre la balle et de courir pour me rendre à la zone des buts. [...] C’est le genre de moment où tu ne réfléchis pas, tout était instinctif et c’est lorsque je suis tombé dans la zone des buts que j’ai compris ce qu’il se passait.»

Le demi défensif avoue aussi avoir eu un bon pressentiment avant le match en voyant son quart-arrière Frédéric Paquette-Perreault à l’entraînement : «Avant le match, j’ai vu Frédéric sur le terrain, en pratiquant, et avec l’énergie qu’il avait, j’avais vraiment une grosse confiance envers lui. C’était juste une question d’exécution. La question n’était pas de savoir s’il était capable, mais s’il pouvait exécuter les jeux et il l’a fait parfaitement. C’était très beau à voir.»

Étant l’un des meilleurs à sa position d’un océan à l’autre, certaines équipes préfèrent éviter de lancer du côté Dequoy, pour limiter les dégâts. Toutefois, Samuel Bolduc n’a pas hésité à le faire en finale, ce qui a rendu très heureux le principal intéressé, qui était prêt à toute éventualité : «Moi je m’attends à tout. Je ne veux pas dire qu’ils ne lanceront pas de mon côté. Sur un terrain de football, il faut que ça travaille des deux côtés. J’étais prêt à tout [...] et si ça lance de mon côté j’aime bien ça, ça me fait plus de travail.»

Voyez l’entrevue de Marc-Antoine Dequoy dans la vidéo ci-dessus.