Une performance incroyable de Chris Boucher!

Devant se débrouiller sans Serge Ibaka et Kyle Lowry, les Raptors de Toronto ont tout de même trouvé le moyen de vaincre les Lakers et leurs gros canons au compte de 113 à 104, dimanche soir, à Los Angles.

Chris Boucher a d’ailleurs profité de l’absence des deux joueurs pour démontrer qu’il était en mesure de tirer son épingle du jeu. Le Montréalais de 26 ans a amassé 15 points, ce qui représente le troisième plus haut total chez tous les joueurs des Raptors. Il a également ajouté deux rebonds, une mention d’aide et trois contres.

Boucher a été utilisé plus de 23 minutes, ce qui représente son plus haut total de la saison et de loin.

Il a par ailleurs épaté la gallerie avec cette belle pièce de jeu.

Pour leur part, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont inscrit respectivement 24 et 23 points.

Pour obtenir ce gain, les champions en titre de la NBA ont haussé leur niveau de jeu d’un cran au quatrième quart, alors qu’après les trois quarts de la partie, les deux formations étaient à égalité 78 à 78. Ils ont remporté le dernier engagement 35 à 26.

Chez les Lakers, Anthony Davis a été le plus productif avec 27 points, tandis que LeBron James a inscrit 13 points.

Les Raptors tenteront de signer un quatrième gain de suite, lundi soir, alors qu’ils visiteront les Clippers de Los Angeles et un certain Kawhi Leonard.