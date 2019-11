«Sid the Kid» amoché

Mal en point, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, sera contraint de regarder le prochain match de son équipe sur la galerie de presse, mardi soir.

Son entraîneur-chef Mike Sullivan a ainsi confirmé l’absence du numéro 87 au duel contre les Rangers de New York. Lors de l’affrontement de samedi face aux Blackhawks de Chicago, Crosby a été blessé quand sa jambe gauche a heurté celle du défenseur Erik Gustafsson. À la suite de l’incident survenu en troisième période, il s’est relevé péniblement et quelques instants plus tard, un tir du même joueur des Hawks l’a atteint au pied droit.

L’attaquant s’est dirigé au vestiaire et a manqué le reste de la partie.

«Il continue d’être évalué. Je n’ai pas de mise à jour à vous offrir. Il ne jouera pas demain [mardi]. Quand j’aurai plus d’informations, je vous en aviserai», s’est contenté de dire Sullivan au compte Twitter des Penguins.

Cette saison, Crosby a amassé cinq buts et 12 mentions d’aide pour 17 points en autant de sorties.

Les Bruins perdent un gros morceau

C’est sans leur défenseur Torey Krug que les Bruins de Boston se mesureront aux Panthers de la Floride, mardi, au TD Garden, car le vétéran est blessé au haut du corps.

L’instructeur-chef Bruce Cassidy a précisé que le cas de l’arrière est toujours évalué, tout en n’excluant pas un retour au jeu d’ici la fin de semaine. Krug a quitté la rencontre de dimanche contre les Flyers de Philadelphie après que l’attaquant Claude Giroux l’eut frappé par-derrière tard en troisième période.

Cette saison, l’arrière gauche a récolté deux buts et 11 mentions d’aide pour 13 points en 17 parties. Son club demeure au sommet de la section Atlantique, deux points devant les Maple Leafs de Toronto. Ceux-ci accueilleront d’ailleurs les Bruins vendredi.

À Boston, Brett Ritchie, David Backes, Jake DeBrusk et Karson Kuhlman sont aussi sur le carreau.

Perte importante chez les Red Wings

L’attaquant Justin Abdelkader est blessé au «milieu du corps» selon son entraîneur-chef Jeff Blashill et il manquera au moins trois semaines d’activités, a indiqué celui-ci lundi.

Abdelkader a raté la séance d’entraînement du jour après avoir totalisé environ 12 minutes de jeu face aux Golden Knights de Vegas la veille.

Le vétéran de 32 ans a été limité à trois mentions d’aide en 16 rencontres depuis le début de la campagne.

Pour combler le poste vacant, les Wings ont rappelé l’ailier droit Givani Smith de leur filiale de Grand Rapids dans la Ligue américaine. Le joueur de 21 ans a obtenu trois buts et quatre aides en 10 matchs cette saison. De plus, il a joué les trois premières parties de sa carrière avec Detroit il y a quelques semaines et n’a pu inscrire son nom à la feuille de pointage.