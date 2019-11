«Je vais probablement m’en souvenir toute ma vie» - Chris Boucher

Le Montréalais Chris Boucher a le sens du spectacle, semble-t-il, lui qui vient de connaître son meilleur match en carrière dans la NBA, et ce, contre LeBron James et ses coéquipiers des prestigieux Lakers de Los Angeles.

Profitant de l’absence de plusieurs réguliers, l’athlète de 26 ans a passé plus de 23 minutes sur le terrain du Staples Center et y a totalisé 15 points, deux rebonds, trois blocs et une mention d’aide.

Il a également fait écarquiller bien des yeux lors d’une séquence où il a réalisé un contre et complété le jeu à l’autre bout du terrain avec un magnifique «alley-oop».

«C’est un sentiment incroyable, un rêve qui se réalise, a exprimé Boucher au réseau Sportsnet après la victoire de 113 à 104 des siens. Je suis un jeune joueur dans cette ligue, donc l’opportunité de jouer contre ces gars-là ne se présente pas souvent. On peut voir pourquoi ils sont dans la ligue depuis longtemps et pourquoi ils sont les meilleurs au monde.»

Un souvenir incroyable

Celui n'ayant jamais été repêché dans la NBA n’a pas semblé intimidé par les James et Anthony Davis, lui qui s’est permis de réaliser des contres face à ces deux super-vedettes.

«Je vais probablement m’en souvenir toute ma vie, a-t-il dit. J’ai toujours voulu jouer contre ces gars-là et c’était une certaine surprise que cela arrive aujourd’hui [dimanche], mais c’était un sentiment incroyable.»

Avant sa performance contre les Lakers, celui qui a grandi dans l'arrondissement de Montréal-Nord n’avait jamais passé plus de 15 minutes sur le terrain dans une partie, lui qui maintenant joué 36 parties dans la meilleure ligue de basketball au monde.

«Je pense que j’espérais, c’est ce que je faisais, a indiqué Boucher à propos de son utilisation. Je suis ici depuis plus d’un an, ce n’est donc pas nouveau pour moi. Sur le banc, tu dois observer et de voir ce que tu peux faire lorsque tu es dépêché sur le terrain. Quand tu obtiens une chance comme celle-là, tu dois la prendre.»

Il faut croire que l’observation de Boucher a payé, lui qui a notamment inscrit neuf de ses points au quatrième quart, au moment où le pointage était égal 78 à 78 après 45 minutes de jeu.