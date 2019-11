Le défenseur Shea Weber n’a pas connu un début de saison à tout casser avec les Canadiens de Montréal, ayant beaucoup de difficulté lors des deux premières semaines de la campagne 2019-2020. Mais depuis le 17 octobre, le costaud joueur d’arrière s’est ressaisi.

Depuis plus de trois semaines, en 11 matchs, Weber a amassé 11 points, dont cinq buts, décochant 28 tirs au filet, bloquant 21 tirs de l’adversaire, moyennant 23 minutes de temps de jeu et affichant un différentiel de +4.

Voilà des statistiques dignes du capitaine du Tricolore.

«Shea Weber est quelqu’un d’extrêmement efficace, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, lundi, lors de l’émission Les Partants. Je suis convaincu qu’il était fâché de son début de saison. À un moment, Claude Julien l’avait utilisé sous les 20 minutes dans une rencontre. C’est rare. Sans dire que ça l’a fouetté, il n’a pas été insulté, il comprenait parfaitement la décision. [...] Il s’est dit qu’il fallait qu’il redevienne le général qu’il a toujours été. Et savez-vous quoi, ça fonctionne!»

Récemment, Weber a été jumelé à Ben Chiarot et on peut dire que la nouvelle association porte ses fruits.

«On lui a parlé de son nouveau voisin à gauche, a confié Lavoie. Ce n’est plus Mete qui est là, mais Ben Chiarot. Après le match de samedi, on lui a demandé quelle est la qualité de son duo. Il y a un impact ici et il ne faut pas l’ignorer. Il a dit : "On est très gros. On est durs à jouer contre".»

Et par conséquent, Mete s’est retrouvé aux côtés de Jeff Petry.

«Victor Mete est beaucoup plus à l’aise avec Jeff Petry, a continué Lavoie. C’est comme s’il y avait une pression supplémentaire à jouer avec Shea Weber. Et vous savez quoi, il y en a une! C’est le capitaine de l’équipe. Il joue de grosses minutes.

«C’est un gars qui est très exigeant. Très exigeant envers lui-même. Ce n’est pas que Victor Mete avait peur de se faire chicaner par Shea Weber. Mais quand tu le sais que les standards sont toujours très élevés et que tu reviens au banc après avoir fait une erreur, pensez-vous que Shea Weber a vraiment besoin de dire quelque chose? Pas besoin de dire grand-chose, tout le monde comprend le message.»

