Huit joueurs à choisir pour la 11e semaine NFL

Dans plusieurs pools de la NFL, la date limite des transactions est maintenant chose du passé, ce qui signifie qu’il reste seulement le ballottage pour améliorer votre formation.

Voici deux joueurs par position à réclamer:

-Dwayne Haskins fils, quart-arrière (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Lundi, les Redskins de Washington ont annoncé que Dwayne Haskins fils sera leur quart-arrière partant pour le reste de la campagne 2019. À son seul départ, il a complété 15 de ses 22 passes tentées pour 144 verges de gains. Le joueur de première année n’obtiendra pas des points comme un Lamar Jackson ou un Russell Wilson, mais il pourrait surprendre, considérant qu’il affrontera beaucoup d’équipes moribondes d’ici la fin du calendrier régulier.

-Mitchell Trubisky, quart-arrière (disponible dans 80 % des ligues Yahoo!)

Il est bien possible que plusieurs poolers aient abandonné dans le cas de Mitchell Trubisky dans les dernières semaines, lui qui n’a pas trouvé la zone payante pour deux semaines consécutives. Il a toutefois lancé trois passes de touché, dimanche, contre les Lions de Detroit. Le quart-arrière affrontera les Giants de New York et les Lions d’ici la fin de la saison. Des duels qui pourraient lui permettre de faire beaucoup de points.

-Christian Kirk, receveur de passes (disponible dans 18 % des ligues Yahoo!)

Christian Kirk a livré la performance d’une vie contre les Buccaneers de Tampa Bay, lui qui a attrapé six passes pour 138 verges et trois touchés. Après un début de saison décevant et une blessure qui l’a tenu loin des terrains de football pour trois semaines, le receveur des Cardinals de l’Arizona semble avoir remis sa campagne sur les rails. Il sera dangereux contre les 49ers de San Francisco, dimanche prochain.

-Randall Cobb, receveur de passes (disponible dans 90 % des ligues Yahoo!)

Pour une deuxième semaine de suite, Randall Cobb a été visé à huit reprises. Dimanche, il en a attrapé six pour 106 verges de gains et un touché. Il s’agissait seulement de son deuxième majeur de la campagne, mais il pourrait bien récidiver contre les Lions cette semaine.

-Brian Hill, porteur de ballon (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

Brian Hill a profité de la blessure de Devonta Freeman pour démontrer ce qu’il était capable de faire lorsqu’il est envoyé sur le terrain. Il a couru avec le ballon 20 fois pour 61 verges et attrapé une passe de 10 verges derrière la ligne des buts. Si Freeman est absent pour le prochain match, Hill mérite d’être dans votre formation.

-Tarik Cohen, porteur de ballon (disponible dans 43 % des ligues Yahoo!)

Même s’il est un porteur de ballon, les Bears de Chicago semblent principalement utiliser Tarik Cohen sur des jeux de passe. Il a attrapé quatre ballons pour 23 verges et un majeur. Il a aussi couru trois fois pour seulement 14 verges. Contre les Rams de Los Angeles cette semaine, il aura son rôle à jouer, puisque tous les éléments offensifs des Bears devraient être exploités.

-Kyle Rudolph, ailier rapproché (disponible dans 66 % des ligues Yahoo!)

Le représentant des Vikings du Minnesota a saisi quatre passes de touché à ses quatre dernières parties, dont deux contre les Cowboys de Dallas, dimanche soir. Il n’a cependant jamais été visé plus de six fois par match en 2019. Il semble pourtant avoir la confiance du pivot Kirk Cousins dans la zone payante.

-Jared Cook, ailier rapproché (disponible dans 35 % des ligues Yahoo!)

Il n’y a pas eu beaucoup de positif dans le revers de 26 à 9 des Saints de La Nouvelle-Orléans, mais la performance de Jared Cook a été un petit baume. Il a capté six des 10 passes envoyées dans sa direction pour 74 verges. Il devrait être encore plus visé dans les prochaines semaines, lui qui a développé une belle chimie avec Drew Brees.