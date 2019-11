Enfin une victoire pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté un premier match depuis le 17 février, lundi, lors de la première ronde du Oracle Challenger Series de Houston, au Texas.

Dans un duel qui a duré plus de 90 minutes, la 220e raquette mondiale a vaincu la Grecque Valentini Grammatikopoulou en deux manches de 7-6(4) et 6-4.

Bouchard a ainsi mis fin à une vilaine séquence de 13 défaites. Elle n’avait pas connu la victoire depuis son gain contre la Biélorusse Vera Lapko, en première ronde du tournoi de Dubaï. Il s’agissait d’ailleurs d’un premier match en simple pour la native de Westmount depuis le 25 septembre.

L’athlète de 25 ans a brisé le service de Grammatikopoulou, 284e joueuse mondiale, à six occasions et a subi cinq bris. Elle a également sauvé quatre balles de bris. En possession des balles, Bouchard a réussi 67,6% de ses premiers services, remportant notamment 66% des échanges disputés dans cette situation. Elle a aussi réussi un as et commis deux doubles fautes.

À prochain affrontement, Bouchard se frottera à l’Américaine Francesca Di Lorenzo, qui a obtenu un laissez-passer au premier tour. Cette dernière est la huitième tête de série à Houston et pointe au 120e échelon mondial.