Coupe Davis: Milos Raonic se retire

Le Canadien Milos Raonic s'est retiré des finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 24 novembre, à Madrid, en Espagne.

Tennis Canada en a fait l’annonce, lundi, via communiqué, précisant qu'il est blessé au dos.

Il s’agit en quelque sorte du jour de la marmotte pour l’athlète de 28 ans, lui qui a été incommodé par de nombreuses blessures dans les dernières années.

«Les blessures ont fait partie de ma réalité tout au long de l'année et encore maintenant, a indiqué Raonic dans le communiqué. Je vais prendre le temps nécessaire pour me remettre sur pied afin de préparer mon retour la saison prochaine. J’ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu’ils donneront tout pour tenter d’aller chercher un premier titre de la Coupe Davis pour le Canada. Je suivrai de très près leur parcours et je leur souhaite le meilleur.»

Raonic, qui n’a participé qu’à 14 tournois en 2019, détient le 31e rang mondial. En Coupe Davis, il va être remplacé par Brayden Schnur, qui est présentement au 94e échelon mondial.

«Ce sera un honneur pour moi de représenter mon pays dans cette compétition par équipe, a indiqué le natif Pickering, en Ontario. Nous savons déjà que chaque victoire sera difficile à aller chercher, mais je suis prêt à soutenir mes coéquipiers dans le but d’aller jusqu’au bout.»

La finale Coupe Davis est une compétition qui rassemble 18 nations réparties sur six groupes. L’unifolié fait partie du groupe F avec les États-Unis et l’Italie.

En plus de Schnur, la formation canadienne est composée de Denis Shapovalov (15e), Félix Auger-Aliassime (21e) et de Vasek Pospisil (149e).