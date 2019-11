Vincent Trocheck donne la victoire aux Panthers

Un but de Vincent Trocheck en tirs de barrage a permis aux Panthers de la Floride de l’emporter 6 à 5 face aux Rangers, samedi après-midi, à New York.

Frank Vatrano, pour les Panthers, et Kaapo Kakko, pour les Rangers, ont également touché la cible en fusillade.

La formation floridienne a réussi à survivre à la formidable poussée de quatre buts des Rangers en deuxième période.

Evgenii Dadonov a joué un rôle clé pour les visiteurs dans cette victoire en obtenant un but et deux mentions d’aide. L’attaquant russe a réussi son huitième but de la campagne au début du deuxième engagement, lors d’un avantage numérique. Il a également contribué aux réussites de Vatrano et d’Aleksander Barkov.

Alors que les Rangers étaient en avant 5 à 4 après 47 minutes de jeu, Brian Boyle a créé l’égalité et forcé la tenue d’une prolongation avec son troisième but de la saison.

Du côté de l’équipe locale, Ryan Lindgren a réussi son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Kakko, Filip Chytil, Brady Skjei et Chris Kreider ont également secoué les cordages.

Sam Montembeault a bloqué 29 lancers devant la cage des Panthers. À l’autre bout de la patinoire, Henrik Lundqvist a réalisé 30 arrêts.

Mark Scheifele tranche en prolongation

Les Jets de Winnipeg ont mis fin à une série de quatre victoires des Stars de Dallas en l’emportant 3 à 2 en prolongation, dimanche après-midi, au MTS Centre.

C’est l’attaquant Mark Scheifele qui a inscrit le but gagnant, et ce, après seulement 21 secondes écoulées en période supplémentaire. Le joueur de centre a transporté la rondelle à partir de sa zone et a battu le gardien Anton Khudobin d’un tir précis du côté de la mitaine.

Il s’agissait du septième but de Scheifele en 2019-2020, ce qui lui a permis de rejoindre Nikolaj Ehlers au sommet des marqueurs de la formation manitobaine.

Les Stars se dirigeaient pourtant vers un gain en temps réglementaire, mais Andrew Copp a créé l’égalité avec moins de deux minutes à faire au troisième tiers.

Patrik Laine a obtenu l’autre réussite des Jets, tandis que Mattias Janmark et Radek Faksa ont touché la cible pour les visiteurs.

Devant les filets, Connor Hellebuyck a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées contre lui, alors que Khudobin a effectué 26 arrêts sur 29 tirs.