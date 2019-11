Les craintes des Leafs se confirment...

Blessé dans la défaite de 3 à 2 des Maple Leafs face aux Flyers de Philadelphie, samedi soir, à Toronto, Mitch Marner va rater au minimum quatre semaines d’activités en raison d’une blessure à une cheville.

La formation de la Ville Reine en a fait l’annonce sur son compte Twitter, dimanche soir. Elle a également ajouté que les médecins de l’équipe réévalueront l’état de santé du patineur de 22 ans, après son mois loin des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Ça ne sert à rien d’être négatif. Ça donnera une opportunité à quelqu’un d’autre», avait dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, au site internet LNH.com après le match contre les Flyers.

Marner s’est blessé en deuxième période lorsqu’il a trébuché sur le bâton de Carsen Twarynski après une mise en jeu. Incapable de patiner par la suite, il a retraité au banc avec l’aide de ses coéquipiers. Il a tenté un retour par la suite, mais sans succès.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.

«Évidemment, ça fait mal de voir quelque chose comme ça, a indiqué le défenseur des Maple Leafs Travis Dermott. Mais c’était bien de voir les gars l’aider comme ça. C’est la seule petite chose de positive; ça démontre comme on est proches (...) Il a essayé de rejouer même si ça semblait douloureux. J’ai beaucoup de respect pour lui et j’espère qu’il sera correct. C’est un morceau énorme de notre équipe.»

«Ce n’est pas quelque chose qu’on veut voir se produire, a ajouté le capitaine des Leafs John Tavares. Il est tellement important pour l’équipe. Il a un rôle très significatif et il fait d’excellents jeux. Ce n’est pas l’idéal, mais je pense que le groupe a bien répondu en son absence et on a eu des opportunités de gagner le match. On espère que ce n’est rien de sérieux et qu’il reviendra rapidement.»

Marner a amassé 18 points (4 buts et 14 aides) en 18 matchs cette saison. Il est le deuxième meilleur pointeur des Maple Leafs, derrière Auston Matthews (21 points).

Le natif de Markham, en Ontario, a été le meilleur pointeur des «Leafs» lors des deux dernières campagnes avec 94 et 69 points.